Salzburger Stier 2022 – Preisträgerin Luise Kinseher

Kabarett-Oscar für Kabarettistinnen und Kabarettisten aus drei Ländern

Moderation und Musik: Hannes Ringlstetter & Band

Luise Kinseher ist eine wandlungsfähige Vollblutkabarettistin und vereint philosophischen Tiefgang mit politischer Schärfe und absurdem Witz. Seit 1998 steht sie auf der Bühne und hat über die Jahre nicht nur eine kraftvolle Bühnenpräsenz, sondern auch ihren eigenen unverwechselbaren Stil entwickelt: Sie ist intelligent und saukomisch, menschlich anrührend und klar analysierend, bodenständig und weltoffen.

Was ist Glück? Was ist Freiheit? Luise Kinseher bricht die großen Fragen der Menschheit auf das Alltägliche herunter. Sie wirft schräge Blicke auf das Leben an sich und hinterfragt die Entgleisungen des Lifestyles im Besonderen.

Sie besitzt den Mut, unerschrocken in die Tiefe zu denken - um ihre Gedanken im nächsten Schritt ins Absurde zu drehen. Dabei hilft ihr ein skurriles, aber liebevoll gezeichnetes Figurenpersonal.

Von melancholischer Schwermut durchdrungen ist ihre wohl bekannteste Figur: Als "Mama Bavaria" hat Luise Kinseher auf dem Münchner Nockherberg eine Männerbastion erobert. Acht Jahre lang las sie als bislang einzige Fastenpredigerin der deutschen Politprominenz die Leviten - meinungsstark und aus einer weiblichen Perspektive.

Aufnahme vom 21. Mai 2022 aus dem Stadttheater in Lindau am Bodensee