Unweit der gewaltigen Kulisse des Rotenfelsens in Bad Münster am Stein-Ebernburg, haben die Bildhauer Anna Kubach-Wilmsen und Wolfgang Kubach ihr Freilichtatelier errichtet. Seit 2001 verwandelten sie die verlassenen Weinberge in einen Steinskulpturenpark. 2010 errichtete der japanische Stararchitekt Tadao Ando einen dazugehörigen Museumsbau. Nach dem Tod der Eltern führt Tochter Livia Kubach das Lebenswerk ihrer Eltern weiter. Zusammen mit ihrem Partner Michael Gropp, steht das Material Stein auch weiterhin im Mittelpunkt des beeindruckenden Landart-Konzepts. Natali Kurth hat das steinreiche Künstlerpaar in ihrem Refugium besucht.