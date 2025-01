Wilhelma gibt Zootier des Jahres bekannt: Das Gürteltier

Seit rund 60 Millionen Jahren wandert das Gürteltier über die Erde. In seiner Heimat in Mittel- und Südamerika sind einige Arten des Panzer-Tieres mittlerweile aber vom Aussterben bedroht. Deshalb ist es zum Zootier des Jahres 2025 gekürt worden. Die Auszeichnung soll auf die Bedrohung weniger bekannter Tiere aufmerksam machen und wird jedes Jahr in einem anderen Zoo bekannt gegeben. Mit den gesammelten Spenden möchte der zoologisch-botanische Garten in Stuttgart zum Beispiel Projekte für die Riesengürteltiere in Brasilien unterstützen.