per Mail teilen

Der Landtag sitzt zwar in Mainz - aber wer in den Landtag kommt, das entscheiden die Menschen in ganz Rheinland-Pfalz. In unserem Wahlspecial finden Sie Informationen zu Ihrem Wahlkreis, zu den Kandidaten, die Sie wählen können und zu den konkreten Vorschlägen der Parteien.

Diese drei Elemente sind das Herzstück im Wahlspecial und sollen eine Orientierungshilfe bieten. Ein bisschen Tuchfühlung mit den Kandidierenden, eine Stippvisite im Wahlkreis und ein übersichtlicher Wahlprogrammcheck sollen Ihnen die Informationen geben, die Sie für eine fundierte Wahlentscheidung brauchen.

Aktuelle Meldungen und Hintergründe ergänzen unser Angebot zur Landtagswahl 2021 Rheinland-Pfalz. Hier finden Sie am Wahlabend auch unser Wahlergebnisportal.

für die Landtagswahl 2021 Rheinland-Pfalz

Wer sind eigentlich die Politikerinnen und Politiker, deren Namen auf Ihrem Wahlzettel stehen? Wer könnte für die Lösung Ihrer Probleme die richtige Wahl sein? Für den Kandidatencheck hat der SWR alle Kandidierenden eingeladen, an einer Onlinebefragung teilzunehmen. 349 von insgesamt 384 Wahlkreisbewerbern (ohne Ersatzkandidierende) haben mitgemacht. Das Tool bietet auch die Möglichkeit, zwei Kandidierende direkt miteinander zu vergleichen.

Damit möchten wir den Wählerinnen und Wählern eine schnelle und praktische Möglichkeit geben, sich einen Eindruck von den Kandidierenden aus ihrem Wahlkreis und von deren Positionen zu verschaffen.

Der Wahlkreischeck für die Landtagswahl 2021 Rheinland-Pfalz

Was zeichnet meinen Wahlkreis aus, mit welchen Regionen teile ich mir einen Wahlkreis und wie ländlich lebe ich eigentlich? Der Wahlkreischeck für die Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz fasst genau das zusammen. Er nimmt den Leser mit auf einen Kurztrip durch den Wahlkreis, zeigt ihm die Alltagsfreuden und -hürden und gewährt einen Einblick in die Joblandschaft vor Ort.

Außerdem bildet der Wahlkreischeck die politische Ausgangslage der Parteien bei der Landtagswahl ab: Was ist das Besondere an dieser Wahl, welcher Kandidat tritt nicht mehr an - und wie haben die Parteien bei der letzten Landtagswahl abgeschnitten.

So funktioniert der Wahlkreischeck für Rheinland-Pfalz

Geben Sie Ihre Gemeinde in den Suchschlitz ein, wir zeigen Ihnen Ihren Wahlkreis. Auch wenn die vielen Menschen aus einem Wahlkreis sich oft nicht verbunden fühlen, weil sie geografisch vielleicht weit entfernt voneinander leben, haben sie doch etwas gemeinsam: Sie schicken mit ihrer Erststimme einen Direktkandidaten in den Landtag.

Der Wahlprogrammcheck für die Landtagswahl 2021 Rheinland-Pfalz

Kurz und knapp - das trifft nur auf wenige Wahlprogramme zur Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz zu. Bis an die 200 Seiten umfassen die Programme zum Teil - echte Wälzer also. Doch wer hat schon die Zeit, sich durch einen solchen Brocken durchzuarbeiten - und womöglich nicht durch einen, sondern durch zwei oder drei, um eine fundierte Wahlentscheidung zu treffen.

Deshalb haben wir für Sie die Programme aller 13 Wahlalternativen durchgearbeitet. Herausgefiltert haben wir jeweils die Programmpunkte, die

ganz konkret formuliert sind und

auf Landesebene entschieden werden.

Dabei handelt es sich um eine redaktionelle Auswahl. Für jede der 13 Alternativen haben wir die herausgefilterten Punkte in sieben Themenboxen zusammengefasst. So können Sie nun entweder das komplette Programm einer Partei in konzentrierter Form lesen oder für ein Themenfeld die Positionen mehrerer Parteien miteinander vergleichen.

Wer noch mehr Informationen möchte, gelangt über die Parteien-Seite auch zu den kompletten Wahlprogrammen. Hier kommen Sie zum Wahlprogrammcheck nach Parteien sortiert. Auf diesem Weg geht es zum Wahlprogrammcheck nach Themen geordnet.