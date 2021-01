Der SWR Kandidatencheck ist das Kandidatenportal zur Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz. Der SWR hat alle Kandidaten eingeladen, an einer Onlinebefragung teilzunehmen.

Am 14. März 2021 wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Rund 3,1 Millionen Wahlberechtigte sind aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Viele Wählerinnen und Wähler wollen wissen: Wer sind eigentlich ihre Kandidatinnen und Kandidaten? Wofür stehen sie? Warum wollen sie Abgeordnete im rheinland-pfälzischen Landtag sein?

Wahlkampf und Landtagswahl unter Corona-Bedingungen

Erstmal findet eine Landtagswahl in Rheinland-Pfalz unter Pandemie-Bedingungen statt. Corona stellt sowohl für die Kandidierenden als auch für die Wählerinnen und Wähler eine besondere Herausforderung dar. Der Wahlkampf findet nicht in der üblichen Form statt: Große Veranstaltungen in Hallen, Haustürwahlkampf und Infostände in Fußgängerzonen sind derzeit unmöglich. Persönliche Begegnungen zwischen Wählerinnen und Wählern und den Kandidierenden sind auf ein Minimum reduziert oder finden gar nicht statt.

Was ist der SWR Kandidatencheck? Der SWR plant eine Online-Befragung aller Kandidierenden zur Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz, die auf SWR.de/wahlrp unter dem Titel "SWR Kandidatencheck" rund vier Wochen vor der Wahl veröffentlicht werden soll. Wir möchten den Wählerinnen und Wählern damit die Möglichkeit geben, sich einen Eindruck von den Kandidierenden und ihren Positionen zu verschaffen. Zum einen sollen die Wählerinnen und Wähler so schnell und einfach Antworten auf die Frage finden, wer in ihrem Wahlkreis antritt und wie er oder sie zu den wichtigsten landespolitischen Themen steht. Zum anderen bietet der SWR Kandidatencheck den Kandidierenden eine Plattform, ihre politischen Antworten auf wichtige landespolitische Themen zu geben und im direkten Vergleich mit den Mitbewerberinnen und Mitbewerbern zu präsentieren. Ich kandidiere zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Muss ich am SWR Kandidatencheck teilnehmen? Die Teilnahme am SWR Kandidatencheck ist freiwillig. Welche Kandidaten werden vorgestellt? Es werden nur vom Landeswahlleiter zugelassene Kandidatinnen und Kandidaten im Portal SWR Kandidatencheck vorgestellt, auch wenn ggf. bereits vorab eine Befragung stattgefunden hat. Ersatzkandidatinnen und Ersatzkandidaten werden nicht vorgestellt. Woher hat der SWR meine Daten? Wir haben alle Parteien/Wählervereinigungen in Rheinland-Pfalz angeschrieben, die ihre Teilnahme an der Landtagswahl 2021 beim Landeswahlleiter angezeigt haben, und um Zusendung der persönlichen Kontaktdaten der Kandidierenden gebeten.

Kandidatinnen und Kandidaten, deren E-Mail-Adresse uns nicht direkt von der Partei/Wählervereinigung übermittelt wurde, können wir an der Befragung nur beteiligen, wenn sie uns glaubhaft gemacht haben, dass die E-Mail-Adresse dem jeweiligen Kandidaten gehört. Was ist mit dem Datenschutz? Selbstverständlich werden wir alle Daten ausschließlich zur Abwicklung des Projektes verwenden. Die Daten werden anschließend gelöscht (Datenschutzerklärung). Wir übermitteln die Daten geschützt an unseren technischen Dienstleister Infratest dimap. (Datenschutzvertrag Art. 28 DSGVO)

Wir versichern Ihnen einen sorgfältigen Umgang mit den übermittelten Daten gemäß der Datenschutzgrundverordnung. Dazu gehört selbstverständlich keine Weitergabe an Dritte, außer an die in der Erklärung Genannten.

Die Kandidatinnen/Kandidaten erhalten einen personalisierten Zugangslink auf den vom SWR erarbeiteten Fragebogen, der von unserem technischen Dienstleister Infratest dimap verschickt wird. Mit dem Link werden auch alle Angaben zum Datenschutz übermittelt. Wann ist der Befragungszeitraum? Der Befragungszeitraum, in dem die Kandidierenden den Online-Fragebogen ausfüllen können, beginnt am 21. Januar und endet am 10. Februar 2021.

Für die Beantwortung des Fragebogens haben die Kandidierenden ausreichend Zeit, sie selbst entscheiden innerhalb des vorher benannten Zeitraumes, wann der Fragebogen final abgeschickt wird. Wie sieht der Fragebogen aus? Die Kandidatinnen und Kandidaten erhalten einen vom SWR entwickelten Fragebogen, den sie online ausfüllen können. Dieser Fragebogen wird in unserem Auftrag vom Wahlforschungsinstitut Infratest dimap an die Kandidatinnen und Kandidaten persönlich versendet. Infratest dimap ist von uns als technischer Dienstleister für die Befragung beauftragt worden und hat keinen Einfluss auf den Inhalt der Fragen. Alle Kandidierenden bekommen die gleichen Fragen gestellt.

Der Fragebogen enthält zwei offene Fragen (Freitextfeld) unter anderem zur persönlichen Motivation des Kandidierenden und zehn thematische Fragen zur Landespolitik, für die Antwortauswahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Die Kandidierenden können außerdem ein Foto von sich hochladen.

Wenn der Fragebogen einmal abgeschickt wurde, sind keine nachträglichen Änderungen mehr möglich.

Mit dem Absenden des Fragebogens erteilt der Kandidierende seine Zustimmung zur Veröffentlichung des Profils auf den Online-Seiten des SWR.

Mit ihrer Einsendung erkennen die Kandidierenden an, dass die Antworten und Fotos auch für die Berichterstattung in anderen Online-Angeboten des SWR und der ARD einschließlich der Social Media-Kanäle sowie in Hörfunk und Fernsehen genutzt werden können, komplett oder in Auszügen. Wird alles veröffentlicht, was ich im Online-Fragebogen schreibe? Soweit ein/e Kandidierende/r keine Antwort auf die gestellten Fragen gibt und/oder durch seine/ihre Veröffentlichung in Freitext oder im Bild Strafgesetze verletzt würden, behält sich der SWR vor, von einer Veröffentlichung des vollständigen KandidatInnenprofils Abstand zu nehmen oder im Einvernehmen mit dem Kandidierenden strafbare Passagen durch geeignete Maßnahmen nicht wahrnehmbar zu machen. Kann ich mein Kandidatenprofil später über Social Media teilen? Die Kandidatenprofile enthalten eine Share-Funktion, um sie über Social-Media-Kanäle teilen zu können. So haben die Kandidierenden auch die Möglichkeit, ihr Profil zu teilen. Was erscheint im SWR Kandidatencheck, wenn ich nicht an der Befragung teilnehme? Für Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht an der Befragung teilgenommen haben, werden die vom Landeswahlleiter veröffentlichten Informationen für den SWR Kandidatencheck verwendet. Es handelt sich dabei also nur um Basisinformationen, kein vollständiges persönliches Profil. Wann und wo wird der SWR Kandidatencheck veröffentlicht? Eine Veröffentlichung der Kandidatenprofile unter SWR.de/wahlrp ist für Mitte Februar 2021 geplant.

So erreichen uns Kandidatinnen und Kandidaten

Gerade während der Corona-Pandemie, die persönliche Begegnungen erschwert, sind wir davon überzeugt, mit diesem Projekt einen wichtigen Beitrag zur politischen Meinungsbildung zu leisten. Wir wollen unter anderem damit allen Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit geben, sich ihren Wählerinnen und Wählern zu präsentieren und in dieser kontaktarmen Zeit sichtbar zu werden. Die Wählerinnen und Wähler bekommen die Möglichkeit, ihre Kandidatinnen und Kandidaten kennenzulernen und in ihren Antworten zu ausgewählten landespolitischen Themenfeldern zu vergleichen.