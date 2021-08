Wählen Sie in der Online-Befragung ein Foto von sich aus, das in Ihrem Profil im Kandidatencheck angezeigt werden soll. Achten Sie bitte darauf, einen Ausschnitt zu wählen, der hauptsächlich Ihr Gesicht, Ihren Hals und den Ansatz Ihrer Schultern zeigt – also wie auf einem Pass- oder Bewerbungsfoto. Es dürfen keine anderen Personen außer Ihnen und auch keine Tiere auf dem Bild zu erkennen sein.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Porträtfoto keine Schriftzüge oder Logos enthält, weder im Hintergrund noch als Grafik. Wahlwerbung oder auch Wahlplakate sind nicht zulässig.

Laden Sie bitte nur ein Foto hoch, an dem Sie auch sämtliche Nutzungsrechte besitzen, insbesondere auch für Fernseh- und Onlinenutzungen einschließlich der Social Media-Kanäle. Mit dem Hochladen des Fotos versichern Sie, dass es sich bei der abgebildeten Person wirklich um Sie handelt und Sie die Nutzungsrechte an dem Foto für die genannten Zwecke besitzen. Außerdem stimmen Sie mit dem Hochladen des Fotos einer Veröffentlichung im SWR Kandidatencheck sowie einer möglichen Verwendung in der Berichterstattung in anderen Online-Angeboten des SWR und der ARD einschließlich der Social Media-Kanäle sowie in Hörfunk und Fernsehen zu.