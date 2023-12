per Mail teilen

Ein bei einem Arzttermin im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen geflüchteter Straftäter aus der Justizvollzugsanstalt Mannheim ist gefasst worden.

Etwas mehr als zwei Wochen nach seiner Flucht bei einem Arztbesuch außerhalb des Mannheimer Gefängnisses sitzt ein Straftäter wieder hinter Gitter. Der 25-Jährige wurde in einem Hotel in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Häftling nach zwei Wochen gefasst: Festnahme ohne Widerstand

Die Beamten konnten den Mann eigenen Angaben zufolge ohne Widerstand festnehmen. Die Polizei überstellte den Mann in eine Justizvollzugsanstalt - in welche wollte die Polizei nicht sagen. Dem Häftling war am 14. Dezember die Flucht gelungen, als er einen Termin bei einem Kieferorthopäden im Klinikum Ludwigshafen hatte. Dabei hatten ihn zwei Justizvollzugsbeamte begleitet.

Ein Komplize des Häftlings hatte mit einem Motorroller vor dem Klinikum auf den Mann gewartet. Als die Fesselung des Häftlings an einen Polizeibeamten gelöst wurde, um in den Rücktransport einzusteigen, habe er sich losreißen können und sei auf den Roller seines Komplizen aufgesprungen. Dieser hatte die Beamten mit einer Pistole bedroht und damit in die Luft geschossen. Die Polizei hatte seitdem öffentlich mit einem Phantombild nach dem Mann gefahndet.

Mann saß wegen räuberischer Erpressung in Haft

Der Mann war im Oktober 2022 vom Landgericht Mannheim unter anderem wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und räuberischer Erpressung zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Bereits Ende Oktober war ein Häftling der JVA Bruchsal bei einem Ausflug an einen Baggersee im rheinland-pfälzischen Germersheim geflohen. Von ihm fehlt weiterhin jede Spur. Die zwei Vorfälle hatten für Kritik auch an der baden-württembergischen Justizministerin Marion Gentges (CDU) gesorgt. Die Ministerin musste mehrere Pannen einräumen.

Unter anderem waren nach ihren Angaben im Mannheimer Fall nicht alle Vorschriften eingehalten worden. Neben den erfahrenen Vollzugs- und Vorführbeamten sei bei dem Termin nur ein auszubildender Justizwachtmeister eingeteilt worden und kein zweiter Justizvollzugsbeamter - "entgegen ausdrücklicher Vorgaben", wie Gentges betonte. "Das stellt einen Regelverstoß dar, dem wir weiter nachgehen." Ausschlaggebend für die Flucht sei dies aber nicht gewesen. Ihr Justizministerium hat inzwischen die Vorgaben für Ausführungen per Erlass verschärft.