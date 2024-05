Meinung: Da hilft auch kein Lach-Yoga mehr

Die Stimmung ist trüb, angesichts der aktuellen Weltlage. Da hilft auch das Angebot einer Lachyoga-Master-Trainerin nicht, meint augenzwinkernd Gerhard Leitner.

Während manche vom bedingungslosen Grundeinkommen träumen, bin ich viel bescheidener und träume vom bedingungslosen Sommeranfang. Denn so langsam geht mir der ständige Wechsel zwischen Regen und Dauerregen mit ein paar trügerischen Sonnenstunden dazwischen ganz schön auf die Nerven. Ja, ja, man muss ja über jeden Tropfen für die Natur dankbar sein. Aber ich finde, wir Menschen hätten jetzt auch ein paar warme Frühsommertage verdient - so fürs Gemüt.

Die Kolumne von Gerhard Leitner können Sie hier auch als Audio hören:

Ein Lachtelefon für alle

Und prompt stoße ich Anfang der Woche auf einen interessanten Artikel, der meine Laune sofort verbessert. Eine Frau aus Hanau – Sandra M – ist nicht nur zertifizierte "Lachyoga Master Trainerin", übrigens eine von nur sieben in Deutschland. Sie ist auch Mitbegründerin eines Lachtelefons, wo man anrufen und mit einem der rund 100 Ehrenamtlichen live lachen kann.

Die Kolumne zum Wochenende von Gerhard Leitner dpa Bildfunk Picture Alliance

Dann mal viel Vergnügen - denn mir ist das Lachen schon längst vergangen, angesichts des Wahnsinns derzeit auf der Welt. Da brauchen wir gar nicht erst Richtung Ukraine oder Gaza zu blicken – beides völlige Katastrophen. Aber auch, bei uns!

Was ist los mit unserer Gesellschaft?

Wer schlägt Politiker nieder oder schüchtert sie ein? Wer überfällt Menschen, die in ihrer Freizeit Plakate für Politiker kleben? Wer wählt Parteien, die neue braune Zeiten herbeiträumen? Warum werden Studenten auch an unseren Unis bedroht, weil sie Juden sind. Wie kommt es, dass 1000 Menschen in Hamburg islamistischen Rattenfängern hinterherlaufen, die in Deutschland einen Kalifatstaat errichten wollen? Was ist los mit unserer Gesellschaft? Ist ja kein Wunder, dass einem das Lachen vergeht.

Wo sind die Klimaaktivisten?

Da wünscht man sich schon fast wieder die Klimaaktivisten zurück, die sich auf die Straße kleben. Die waren gewaltfrei und hatten wenigstens einen gewissen Unterhaltungswert. Komischerweise sieht man die - trotz Klima-Katastrophe vor der Haustüre – auch nicht mehr.

Könnte Lachyoga doch helfen?

Vielleicht haben sie ja irgendwo anders eine neue Heimat gefunden. Vielleicht in der sogenannten Kollapsologie-Bewegung. Die gibt es wirklich. Die Anhänger der Bewegung gehen fest davon aus, dass der Kampf gegen die Klimakrise scheitern wird und die Zivilisation den Bach runter geht. Ihr Szenario: Lieferketten, Öko- und Wirtschaftssysteme brechen zusammen, was dazu führt, dass sich dann wenige Überlebende in Kleingruppen durchschlagen müssen. Vielleicht können die dann mithilfe von Lachyoga eine neue, bessere Gesellschaft gründen – wenn das alles nur nicht so traurig wäre.