Gegen Störungen durch Abtreibungsgegner: Unions-Familienpolitikerin Breher hä

Weniger Störungen durch Abtreibungsgegner: Unions-Familienpolitikerin Breher hält neues Gesetz für unnötig

Immer wieder stellen sich radikale Abtreibungsgegen Frauen in den Weg, die in eine Beratungsstelle gehen wollen. Teils werden diese Frauen dann massiv bedrängt – das ist unter dem Begriff „Gehsteigbelästigung“ bekannt. Mit einem neuen Gesetz will die Ampelkoalition schwangere Frauen und die Beraterinnen und Berater schützen. Die familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Silvia Breher (CDU), erklärt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Moritz Braun, warum sie das Recht auf Beratung für unverzichtbar hält- und warum sie trotz findet, dass das geplante Gesetz nicht nötig sei.

Schwangerschaft, Abtreibung, Menschenrechte, Fundamentalismus, Leben, Religion, Medizin, Soziales, Politik, Justiz, Gesetze, Bundestag

