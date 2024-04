per Mail teilen

Chinesische Autobauer werden nach Einschätzung des weltgrößten Zulieferers Bosch in den kommenden Jahren mehr Produktion in Europa aufbauen.Bosch werde das auch Industrieanlagenbauer begleiten.

Hersteller, die aus China importieren wollten, müssten am Zielmarkt auch Fabriken bauen, um erfolgreich zu sein, erklärte Bosch-Chef Stefan Hartung. Die ersten Projekte chinesischer Original Equipment Manufacturer (Hersteller) werde man in den nächsten Jahren in Europa sehen.