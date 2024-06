ACO Gusswerk braucht so viel Strom wie 15.000 Haushalte

Anmod:

Die Industrie im Südwesten hat schon deutlich bessere Zeiten gesehen. Um zehn Prozent sind die Aufträge für Industrieunternehmen im vergangenen Jahr geschrumpft im Vergleich zum Vorjahr. In Rheinland-Pfalz sind im gleichen Zeitraum die Umsätze der Industrie um neun Prozent geschrumpft. EIn ganz wichtiger Grund dafür: Die Energiepreise für das produzierende Gewerbe sind in Deutschland höher als in vielen anderen Ländern. Das ist eine "Wachstumsbremse für die Wirtschaft", Was das für die Betriebe bedeutet. Hat sich Michael Herr im ACO Gusswerk in Kaiserslautern erklären lassen.