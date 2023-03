per Mail teilen

In einem Wohnhaus in Strotzbüsch im Kreis Vulkaneifel hat die Polizei zwei Tote gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein 68-Jähriger seine ehemalige Lebensgefährtin und sich selbst erschossen hat. Eine Verwandte des Mannes hatte die Polizei alarmiert. Der Mann und die Frau hatten in Trennung im selben Haus gelebt.