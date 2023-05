Nach Bahnstörung: Züge zwischen Frankfurt und Mainz fahren wieder normal

per Mail teilen

Auf der Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mainz kam es am Freitag zu massiven Verspätungen und Zugausfällen. Grund war eine Streckensperrung kurz vor dem Mainzer Bahnhof "Römisches Theater".

Nach SWR-Informationen kam es um kurz nach 17:00 Uhr auf offener Strecke zu einem Unfall mit Personenbeteiligung. Die Bundespolizei bestätigte zunächst einen Todesfall, ohne nähere Angaben zu machen. Zuvor waren ein Notarzt und die Polizei im Einsatz. Inzwischen geht die Landespolizei von einem Suizid aus.

In beide Richtungen der Strecke Frankfurt-Mainz verkehrten die Züge inzwischen wieder normal, so die Bahn. Der Nahverkehr wendete vorzeitig in Oppenheim. Ein Schienenersatzverkehr war eingerichtet worden.