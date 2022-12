per Mail teilen

Innerhalb von zehn Jahren ist laut der Barmer Krankenkasse in Rheinland-Pfalz die Zahl der an Diabetes Typ 2 Erkrankten um 18 Prozent gestiegen. Ein Grund: Die zunehmende Alterung der Gesellschaft.

In Rheinland-Pfalz waren Stand 2021 rund 367.000 Menschen an Diabetes Typ 2 erkrankt. Das teilte die Barmer der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die auch Altersdiabetes genannte Stoffwechselkrankheit, die zu einem steigenden Blutzuckerspiegel führt, komme mit zunehmenden Alter verstärkt vor. "Aufgrund des demografischen Wandels dürfte die Zahl der Betroffenen künftig zunehmen", sagte Barmer-Landesgeschäftsführerin Dunja Kleis.

Nach einem aktuellen Diabetes-Atlas der Barmer liegt Rheinland-Pfalz mit einem Anteil von 8,9 Prozent der an Altersdiabetes erkrankten Menschen an der Bevölkerung leicht über dem Bundesdurchschnitt (8,7 Prozent). Im Vergleich der Länder nahm Hamburg mit 6,2 Prozent den niedrigsten Anteil ein, während Sachsen-Anhalt mit 13,5 Prozent an der Spitze lag.

Diabetes Typ 2 geht auch auf ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel zurück. Während bis zum Alter von 40 Jahren rheinland-pfälzische Frauen und Männer fast im selben Maß an Altersdiabetes erkrankten, war die Rate bei Männern ab 40 Jahren deutlich höher als bei Frauen. Die höchste Quote in Rheinland-Pfalz gab es demnach im Alter von 80 bis 89 Jahren mit 25,3 Prozent erkrankten Frauen und 34,4 Prozent erkrankten Männern.