Wissing für engere Zusammenarbeit mit Frankreich

per Mail teilen

Auf dem rheinland-pfälzischen FDP-Landesparteitag in Ochtendung hat sich Landesparteichef und Bundesverkehrsminister Volker Wissing für eine engere Zusammenarbeit mit Frankreich ausgesprochen. Es komme in der jetzigen Zeit sehr auf Europa an, hieß es. Darum müssten auch beim Thema Energiepolitik über gemeinsame Ansätze nachgedacht werden.