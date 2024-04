Ende April wird es noch einmal winterlich in Rheinland-Pfalz. In der Nacht zum Sonntag kann es zum Teil in Lagen über 200 Meter bei Temperaturen von -1 bis 4 Grad kräftige Schneeschauer geben. Es kann also glatt werden. Gegen Sonntagnachmittag lockern sich die Wolken von Norden her auf, nur noch in den Hochlagen gibt es ein paar Flocken. Die Temperaturen steigen bis auf 10 Grad.