Bei der Wahl am 9. Juni dürfen erstmals 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben und das Europa-Parlament wählen. In Europa-AGs und Europa-Projekttagen an Schulen, wie am Marion-Dönhoff-Gymnasium in Lahnstein, bereiten sich viele intensiv darauf vor. Ein Teil dieser Gruppe ist an diesem Wochenende ins Europäische Haus nach Berlin gereist, zusammen mit etwa 1.700 Jugendlichen aus ganz Europa. Sie informieren sich über EU-Themen wie Klima, Sicherheit und Demokratie.