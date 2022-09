Wie bekomme ich die Energiepauschale ausgezahlt?

Im September bekommen in Rheinland-Pfalz viele Beschäftigte eine staatliche Finanzspritze: 300 Euro Energiepreis-Pauschale, um die hohen Energiekosten aufzufangen. Wer hat Anspruch darauf? Wie wird die ausgezahlt?

Und erhält jeder die volle Summe - oder überhaupt etwas? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Bereits im März, als der russische Krieg in der Ukraine gerade einen Monat alt war, beschloss die Ampel-Koalition in Berlin die Einmalzahlung. Gerne hätte man das Geld, so heißt es aus Koalitionskreisen, einfach an alle ausgezahlt. Doch dafür gibt es keinen simplen Weg, weil nicht alle Steuern zahlen oder anders vom Staat zu erreichen sind. So gab es einen Kompromiss: Beschäftigte bekommen das Geld mit der Gehaltsabrechnung vom Arbeitgeber. Offiziell heißt es nun, das Geld solle "diejenigen Bevölkerungsgruppen entlasten, denen typischerweise Fahrtkosten im Zusammenhang mit ihrer Einkünfteerzielung entstehen" - die also mit Auto oder Bahn zur Arbeit fahren und deshalb höhere Kosten haben.

Alle Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, die einer Beschäftigung nachgehen und Einkommenssteuer zahlen, erhalten die einmalige Energiepauschale. Auch Auszubildende haben Anspruch auf die 300 Euro, genauso wie Mini-Jobber, Leute im Bundesfreiwilligendienst oder Studenten im bezahlten Praktikum.

Die Energiepauschale wird im September automatisch mit dem Gehalt ausgezahlt. Extra was beantragen muss man dafür nicht, da ist der Arbeitgeber gefragt.

Selbstständige erhalten die Pauschale ebenfalls - und zwar in Form eines Steuernachlasses. Sie können die Pauschale bei der Steuervorauszahlung im September abziehen.

Leider gibt es die 300 Euro aber brutto und nicht netto. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums bleiben davon im Schnitt 193 Euro netto übrig. Für Beschäftigte mit höherem Gehalt gehen mehr Steuern vom Bonus ab als bei Menschen mit niedrigen Einkommen.

Pech für Rentner und Pensionäre, sie gehen bislang leer aus. Also alle, die keine steuerpflichtigen Einkünfte aus Arbeit haben. Schließlich fielen bei ihnen auch keine Fahrtkosten zur Arbeit an, argumentiert das Bundesfinanzministerium. Es sei denn, ein Rentner arbeitet als Mini-Jobber. Dann kriegt er die Pauschale. Glücklich auch, wer als Rentner ein versteuertes Einkommen hat, etwa aus dem Betrieb einer Fotovoltaikanlage. Auch diesem Rentner winkt die Pauschale.

Mehr zum Thema Energie und wie wir am besten über den Winter kommen gibt es diese Woche beim SWR Mixtalk.

Ja, alle Mini-Jobber haben Anspruch auf die Pauschale. Vorausgesetzt, es handelt sich um das erste Dienstverhältnis. Damit soll verhindert werden, dass jemand mit mehreren Mini-Jobs die Pauschale mehrmals kassiert.

Das könnte Leuten passieren, die angestellt sind und nebenbei freiberuflich arbeiten. Behalten dürfen sie die doppelte Pauschale aber nicht. Das Finanzamt soll in solchen Fällen korrigierend eingreifen. Außerdem müssen Mini-Jobber ihrem Arbeitgeber bestätigen, dass es sich um das erste Dienstverhältnis handelt.

Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Arbeitslose bekommen die Pauschale, wenn sie irgendwann im Laufe des Jahres 2022 einmal beschäftigt waren.

Studentinnen und Studenten, die sich etwas dazu verdienen - beispielsweise mit einem Mini-Job - können ebenfalls das staatliche "Energie-Geld" beanspruchen.

Der Staat gibt für die Energiepreispauschale 13,8 Milliarden Euro aus. Zieht man die wieder eingehenden Steuereinnahmen ab, bleiben Kosten von rund 10,4 Milliarden Euro.

Noch mehr Fragen? Hier geht's zum FAQ der Bundes-Finanzministeriums.

Nein, das ist inzwischen klar. Gas-, Strom- und Spritpreis sind in den vergangenen Monaten explodiert. Allein beim Strom zählte das Vergleichsportal Verivox für August, September und Oktober 123 Preissteigerungen von Grundversorgern, die für einen durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalt jährliche Mehrkosten von mehr als 300 Euro bedeuten. Beim Gas fallen die Erhöhungen noch saftiger aus, dazu kommt die staatliche Gasumlage.

Die Bundesregierung arbeitet an einem weiteren Entlastungspaket. Vor zwei Wochen hatte sich die Ampel-Koalition intern auf das Paket geeinigt. Noch streiten aber Bund und Länder, wer das neue - das dritte - Entlastungspaket bezahlen soll. Darin vorgesehen ist dann auch die Energiepreis-Pauschale für Rentnerinnen und Rentner - und zwar im Dezember.