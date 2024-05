Christi Himmelfahrt startet erst einmal recht kühl, sagt Wetterexperte Donald Bäcker. Aber vormittags gibt es viel Sonnenschein, und es bleibt definitiv trocken - bei Höchstwerten von bis zu 23 Grad. "In den nächsten Tagen bleibt es komplett trocken, die Temperaturen steigen weiter an", so Bäcker. Nur am Sonntag bestehe gegen Abend im äußersten Westen Gewittergefahr.