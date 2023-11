Auch am Mittwoch gibt es in RLP laut Vorhersage weiterhin Schneeschauer, Glätte und in den Hochlagen Dauerfrost. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 4 Grad, in höheren Lagen bei minus 1 bis plus 2 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, in Höhenlagen kann es vereinzelt starke Böen geben.