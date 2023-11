So verlief die Bürgerversammlung in Kusel

Mehr als 1.000 Menschen in der Flüchtlingsunterkunft - in einer Stadt, die 5.000 Einwohner hat. So war das Zahlenverhältnis zeitweise in Kusel in der Pfalz. Aus Sicht vieler Einheimischer kann das so nicht weiter gehen. Es gab Proteste - und am Montagabend eine Bürgerversammlung.