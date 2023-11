per Mail teilen

Am Montag zieht ein Tief mitten über Rheinland-Pfalz. Vorsicht im Berufsverkehr! Am Vormittag wird es nass; es schneit verbreitet. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 200 bis 300 Metern. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen Werte zwischen 0 und 4 Grad.