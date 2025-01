Die erste Woche im neuen Jahr 2025 startet in Rheinland-Pfalz mit Regen und Schnee. In einigen Teilen des Landes droht Glätte.

In der Nacht zum Donnerstag bringen Wolken von Norden aufkommenden Regen, teils regnet es kräftig. In der Eifel und im Westerwald oberhalb von 300 bis 400 Meter geht der Regen in Schnee über. Die Tiefstwerte liegen bei 4 bis 2 Grad, in Hochlagen der Mittelgebirge bis -2 Grad.

Donnerstag: Glättegefahr durch Schneematsch

Am Donnerstag wird es anfangs stark bewölkt bis bedeckt und in der Südhälfte regnerisch, oberhalb 500 bis 600 Meter gibt es Schnee und Glätte durch Schneematsch. Die Höchsttemperaturen liegen in Rheinland-Pfalz zwischen 0 und 5 Grad. Von Norden her lockert es im Laufe des Tages auf, sogar ein paar Sonnenstrahlen sind drin. Dennoch bleibt es weiterhin nass und kalt.

Wieder Glättegefahr in der Nacht zum Freitag

An Rhein und Mosel werde es erst gegen Abend kälter. In Mainz und anderen Großstädten seien aber nur ein paar Flocken zu erwarten, da es insgesamt schon trockener werde. In der Nacht zum Freitag könne es allerdings glatt werden, da die Böden von Regen und Schnee nass seien.

Am Freitag wird es dann wechselnd bewölkt mit einzelnen Regen- oder Schneeregenschauern, in höheren Lagen, vor allem im Westerwald, in Schnee übergehend. Dort dann Glätte durch Schneematsch. Sonst meist niederschlagsfrei. Höchsttemperatur zwischen 0 und 3 Grad, in Hochlagen teils Dauerfrost mit Höchstwerten zwischen -2 und 0 Grad. Deutlich mildere Luft mit Höchstwerten bis maximal 8 Grad werden erst am Sonntag erwartet.