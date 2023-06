per Mail teilen

Rheinland-Pfalz steht weiter unter Hochdruckeinfluss. Am Freitag erwarten uns laut Vorhersage Temperaturen von 23 bis 26 Grad. Regen ist nicht in Sicht, auch wenn sich am Freitag die ein oder andere Wolke bilden kann. Der Trend: Es geht trocken weiter - und das voraussichtlich bis Mitte nächster Woche.