Am Dienstag war's sommerlich. SWR-Wetterexperte Sven Plöger verspricht, die nächsten Tage werden sogar hochsommerlich. Die Nacht zum Mittwoch wird sternenklar und mit Tiefstwerten von 15 bis zehn Grad recht mild. Der Tag startet sonnig und bleibt es auch - bei Höchsttemperaturen von bis zu 33 Grad. Am Donnerstag wird es sogar bis zu 34 Grad heiß. Am Freitag kommen im Norden Schauer und Gewitter auf, die Temperaturen gehen laut Plöger leicht zurück, bleiben aber mit 27 Grad immer noch sommerlich.