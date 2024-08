per Mail teilen

Mehr als die Hälfte der geplanten Abschiebungen in Rheinland-Pfalz klappen nicht. Das heißt, mehrere hundert Menschen sind im Land, obwohl sie abgeschoben sein müssten. Laut Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) zeigt das, dass das aktuelle "Dublin"-System dringend überholt werden muss. Man habe sehr viele "Abschiebehindernisse", die Teil dieses Systems seien. Daher sei es auch so wichtig, dass dieses System eine Reform erfahre, die jetzt auch von der EU beschlossen worden sei, so Binz im SWR.