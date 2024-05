per Mail teilen

An Regen hatten wir in den letzten Tagen wahrhaftig genug. Die gute Nachricht: Es wird langsam besser! Heute gibt es zwar dichte Wolken, aber nur noch vereinzelt Regen, und ab und zu blitzt auch die Sonne durch bei 15 bis 19 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es trocken, und der Donnerstag könnte dann endlich wieder ein sonniger Frühlingstag werden.