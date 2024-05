Das neue Urteil lautet wie im ersten Prozess: Der Trierer Amokfahrer muss lebenslang in Haft und in die Psychatrie. Nach Einschätzung von SWR-Reporter Ansgar Zender wird der Mann sehr lange in der Psychiatrie bleiben, "wenn er denn überhaupt jemals wieder herauskommt". Der Gutachter habe ihm eine paranoide Schizophrenie bescheinigt, die noch akut sei. Der Täter sei weiter gefährlich und könne jederzeit wieder so eine Tat begehen, so die Experten. Das Problem sei, dass der Mann selbst der Meinung sei, überhaupt nicht krank zu sein.