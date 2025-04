Weiße Weihnachten wird es dieses Jahr wohl nicht geben. Laut Wetter-Experte Karsten Schwanke wird es in den nächsten Tagen mehr Regen geben und keinen Schnee. Im Norden von Rheinland-Pfalz ist der Dienstag von Beginn an recht trüb, in der Pfalz kann es am Vormittag noch ein paar Wolkenlücken geben. Am Nachmittag setzt dann von Norden her der Regen ein. Die Temperaturen liegen zwischen 7 Grad bei Koblenz und 5 Grad bei Ludwigshafen.