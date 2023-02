Bei immer mehr Fastnachtsumzügen in der Region laufen immer weniger Musikkapellen mit. Das ist ein Trend, den es auch schon vor Corona gab. Und der jetzt, wo es keine Beschränkungen mehr gibt, so richtig deutlich wird. Denn es fehlen die Musikanten. Viele Vereine und Kapellen kämpfen ums Überleben, manche lösen sich auf und andere suchen Alternativen. So wie in Koblenz: Die Orte Güls und Lay schließen sich für den Rosenmontagszug zusammen. SWR-Reporterin Klara Hofmann war bei einer gemeinsamen Probe des Musikvereins St. Servatius in Güls und dem Feuerwehr-Orchester Lay dabei: