Was die Zeitumstellung mit uns macht

Das Aufstehen wird für viele Menschen ab kommendem Montag noch schwerer als bisher. Denn die Sommerzeit bricht an - eine ganze Stunde Nachtschlaf wird uns geklaut; oder Tageszeit geschenkt, je nachdem von welcher Warte aus man das betrachtet. Denn den Frühaufstehern und morgen schon Fitten- die in der Schlafforschung gerne Lerchen genannt werden, macht die Zeitumstellung wenig aus. Doch die Mehrheit der Bevölkerung gehört zu denen, die eher spät in die Gänge kommen, zu den sogenannten Eulen, und leidet durchaus unter der Uhrumstellung.