Pendlerinnen und Pendler, die mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind, haben es am Freitag schwer in Rheinland-Pfalz. In fünf Städten im Land haben schon am frühen Morgen Warnstreiks begonnen. Aufgerufen dazu hatte ver.di. Die Gewerkschaft will so den Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst erhöhen.