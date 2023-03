Klimastreiks und Warnstreiks in einigen Städten in RLP

per Mail teilen

Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr und Protestaktionen für mehr Klimaschutz haben den Verkehr in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz lahmgelegt. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hatte im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes zum Streik und einem gemeinsamen Aktionstag mit "Fridays for Future" aufgerufen.