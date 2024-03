per Mail teilen

Flugbegleiter, Busfahrer, Lokführer - seit Anfang des Jahres gab es bei uns in der Redaktion nur wenige Tage, an denen wir nicht über irgendeinen Streik berichtet haben. Wie steht ihr zu all diesen Arbeitskämpfen?

Die Abstimmung ist bereits beendet.

Was haltet ihr von der derzeitigen Streikwelle? Ich finde es gut, dass die Beschäftigten Druck für mehr Geld machen. 15,5%

Mir geht die Vielzahl an Streiks auf die Nerven. 52,4%

Es kommt auf die Branche an. In einigen sind die Streiks gerechtfertigt, in anderen nicht. 32,1% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

