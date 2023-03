Was könnte schöner sein, als über warme Unterwäsche zu reden am Morgen - Eine öffentliche Diskussion über die Unterwäsche unserer Polizistinnen und Polizisten! Für alle die es gestern nicht mitbekommen haben: Die Streifenpolizei in Rheinland-Pfalz bekommt vom Land keine Thermo-Unterwäsche. Andere Berufsgruppen der Polizei dagegen schon. Und deswegen gabs Kritik. Müsste ich den ganzen Tag in der Kälte sein, würde mich das auch ärgern. Die Alternative: "Harry hol schon mal den warmen Wagen!" oder so ähnlich ;). Aber ernsthaft, was meint ihr dazu?

Sollen sich Streifenpolizisten ihre warme Unterwäsche selbst kaufen? Ja, Streifenpolizisten sollen sich selbst warme Unterwäsche kaufen. Dafür sollte das Geld reichen. Nein, Streifenpolizisten sollten warme Unterwäsche vom Land bekommen - das gehört sozusagen zur Arbeitsbekleidung. Das ist mir egal. Ich finde, es gibt Wichtigeres, als über die Unterwäsche zu diskutieren. Abschicken