Der Frost Ende April hat viele Winzer und Obstbauern in Rheinland-Pfalz schwer getroffen. Einen Monat danach ist noch nicht klar, wie schwer. Für viele Obstbauern habe sich an den erwarteten Verlusten aber nichts geändert, sagt Herbert Netter vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau. Einigen Winzern gelang es mit Hilfe von Frostkerzen ihre Weinberge vor dem Schlimmsten zu bewahren. Laut Allianz-Versicherung sind etwa an der Mosel die Schäden bei den Winzern sehr heftig.