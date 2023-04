per Mail teilen

Der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe an der Ahr setzt am Donnerstag seine Arbeit fort. Der Präsident der Landeskatastrophenschutzbehörde ADD, Thomas Linnertz, wird zum mittlerweile vierten Mal als Zeuge gehört werden.

Ursprünglich war erwartet worden, dass die öffentliche Beweisaufnahme am vergangenen Freitag mit der letzten Zeugenvernehmung hätten enden sollen. hätte enden sollen. Auf dem Programm der nun 42. Sitzung steht mit Linnertz nur ein einziger Zeuge. Er wird auf Initiative der AfD zur umstrittenen privaten Reise seiner ehemaligen Vertreterin befragt.

Thema: Urlaub von ADD-Vizechefin Hermann

Gemeint ist der umstrittene USA-Urlaub der damaligen ADD-Vizechefin Begoña Hermann kurz nach der Flutkatastrophe. Gegen die inzwischen pensionierte Beamtin läuft ein Disziplinarverfahren, da sie verdächtigt wird, einen dienstlichen Anlass vorgetäuscht zu haben, um für eine Reise in die USA gelangen zu können. Damals waren Reisen dorthin wegen Corona-Beschränkungen weitgehend untersagt. Linnertz und Hermann sind politische Beamte und gehören der SPD an. Die Opposition in Ausschuss und Landtag fordert seit längerem Linnertz' Rücktritt von der ADD-Spitze.

Erneute Befragung von ADD-Chef Linnertz

Nach der Aussage von ADD-Abteilungsleiter Wolfgang Kondor zur damaligen Personal- und Urlaussituation bei der Aufsichtsbehörde hatte die AfD-Fraktion angekündigt, den ADD-Präsidenten Linnertz noch einmal als Zeugen befragen zu wollen. Laut AfD-Obmann Michael Frisch habe die Aussage Konders mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet und die Rolle Linnertz' im Zusammenhang mit dem Urlaub seiner Stellvertreterin sei unklar geblieben.

Ausschuss kann Beweisaufnahme nochmals aufnehmen

Die Beweisaufnahme startet um 8:30 Uhr als öffentliche Sitzung im Landtag. Anschließend macht der Untersuchungsausschuss nicht-öffentlich weiter und arbeitet auch an dem Abschlussbericht, der bis Jahresende erwartet wird. Bis zur Übergabe des Berichts an das Parlament könnte die Beweisaufnahme nach Angaben des Landtags allerdings wieder aufgenommen werden, wenn es neue Erkenntnisse und Beschlüsse dafür gibt.