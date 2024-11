6:38 Uhr

Tag der schlechten Wortspiele

Heute ist der Tag der schlechten Wortspiele. Anlässlich dessen habe ich mir mal den Spaß gemacht, Chat GPT nach den schlechtesten Wortwitzen zu fragen, die die KI kennt. Und dabei kamen die drei hier raus:



Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. Warum können Geister so schlecht lügen? Weil sie durchschaubar sind. Warum können Programmierer so schlecht tanzen? Weil sie immer nur den gleichen Loop haben.

Mich hat die KI ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht und ich bin mir sicher: Ihr könnt das besser. Was sind denn so eure Lieblingswortwitze? Haut mal raus und schickt sie mir gerne per Mail an: rlp-newsticker@swr.de. Ich werde mal sammeln und sie hier zusammen nachher mit meiner persönlichen Top 3 mit euch teilen. Ich bin sehr gespannt.