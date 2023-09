per Mail teilen

Alzheimer ist mehr als nur Vergesslichkeit. Mit Alzheimer wird nicht nur das Leben der Betroffenen, sondern auch das der Angehörigen anders. Hoffnung bringt ein neues Medikament.

Eine Demenzerkrankung wie Alzheimer stellt nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch ihre Angehörigen auf eine harte Probe. Wir geben Tipps auf dem Weg zur Diagnose bis hin zum Umgang mit einem erkrankten Angehörigen und berichten über neue Forschungen.

Zum typischen Krankheitsbild von Alzheimer gehört, dass Gedächtnis und Konzentrationsfähigkeit immer mehr nachlassen. Zunächst ist das Kurzzeitgedächtnis stärker betroffen, später auch das Langzeitgedächtnis. Wichtige Daten und Ereignisse - einfach weg. Wie etwa der Herd zu benutzen ist - weg.

Was ist Alzheimer? Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste Ursache für eine Demenz. Die Krankheit ist nach dem deutschen Neurologen Alois Alzheimer (1864 - 1915) benannt, der die Krankheit zum ersten Mal im Jahr 1906 wissenschaftlich beschrieben hat. Alzheimer ist eine Erkrankung des Gehirns, bei der mit der Zeit mehr und mehr Nervenzellen absterben. In der Folge kommt es bei dem oder der Erkrankten zunehmend zu Einschränkungen der Fähigkeiten. Heilbar ist Alzheimer bislang nicht.

Erinnerungsnotizen und Klebezettel werden zu wichtigen Gedächtnisstützen, alltägliche Aufgaben, wie die Fahrt mit dem Auto zum Arbeitsplatz, zur ungewohnten Herausforderung.

Wenn auf das Gehirn kein Verlass mehr ist, müssen Klebezettel ran.

Menschen mit Alzheimer fällt es zunehmend schwerer, sich räumlich und zeitlich zu orientieren. Manchmal vergessen sie sogar, wo sie sind oder wie sie dort hin gekommen sind.

Wer an Alzheimer erkrankt, hat immer mehr Probleme, sich an die Bedeutung von Begriffen zu erinnern. Oder auch die richtigen Worte zu finden. Aus einer "Armbanduhr" kann dann schnell mal eine "Hand-Uhr" werden. Oder Menschen mit Alzheimer hören mitten in der Unterhaltung auf zu reden - weil sie nicht wissen, wie sie fortfahren sollen.

Erkrankte weichen dann oft auf Füllwörter oder Phrasen aus, die nicht in den Zusammenhang passen. Dadurch werden ihre Sätze schwer verständlich. Zudem verstehen sie ihre Gesprächspartner immer schlechter.

Weltweit wird an Medikamenten gegen Alzheimer geforscht. Besonders ein neues Medikament gibt Anlass zur Hoffnung: Es geht um "Lecanemab". Auch in Deutschland könnte es bald auf den Markt kommen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA entscheidet in den nächsten Monaten über die Zulassung des Wirkstoffes Lecanemab. Ein positives Votum gilt als wahrscheinlich. Dann kann der Wirkstoff unter dem Namen Leqembi zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit verschrieben werden. In den USA wird Leqembi schon eingesetzt.

Der Krankheitsverlauf kann durch das Medikament verzögert werden. Bisher kommen allerdings nur Alzheimer-Patientinnen und -Patienten in einem frühen Krankheitsstadium für eine Behandlung mit Leqembi in Frage. Auch gab es in Studien Nebenwirkungen, wie Gehirnschwellungen.

Alzheimer beeinträchtigt nicht nur das Denk- und Urteilsvermögen, sondern auch den Charakter. Viele Menschen mit Alzheimer werden ungewohnt ängstlich, misstrauisch, passiv oder auch aggressiv.

Wer Dinge häufig vergisst oder die Kontrolle verliert, schämt sich, ist frustriert oder gerät leicht aus der Fassung. All das belastet die Psyche. Nicht wenige Erkrankte haben daher auch Depressionen oder Schlafstörungen.

Sollten Sie also bei einem Angehörigen erste Warnsignale für Alzheimer bemerken, suchen Sie den Hausarzt auf. Er ist die erste Anlaufstelle, er kennt den Patienten und kann Veränderungen einschätzen und beurteilen. Eine frühe Diagnostik hilft, da bei einer frühen Behandlung die Leistungsfähigkeit länger erhalten werden kann. Der Hausarzt kann auch dazu raten, einen Facharzt wie Neurologen oder Psychiater aufzusuchen. Oder er entscheidet, ob und welche Medikamente sinnvoll sind.

Für Menschen mit Alzheimer ist es wichtig, rountinemäßige Abäufe beizubehalten, etwa feste Zeiten beim Essen, regelmäßige Spaziergänge, bestimmte Rituale beim Zubettgehen. Dazu gehören auch Treffen mit Bekannten und Freunden, wie etwa der Stammtisch. All das schafft Vertrauen und gibt Sicherheit zurück.

Weitere Tipps zum selbstständigen Essen finden Sie hier.

Ohne Unterstützung einen Menschen mit Alzheimer betreuen und pflegen - schwierig, sehr schwierig. Auch, wenn weitere Familienmitglieder helfen. Im Anfangsstadium der Krankheit lassen sich oft noch Freunde gut einbinden, etwa bei Spaziergängen mit dem Angehörigen oder durch regelmäßige Besuche. Später ist dann mitunter professionelle Hilfe gefragt, wie ambulante Pflegedienste.

Orientierung gibt es bei der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, Alzheimer-Foren, ihrer Krankenkasse oder den Pflegestützpunkten. Zudem gibt es in vielen Städten Selbsthilfegruppen und Angebote für Beratungsstellen.

Informationen zur Pflege geben auch das Bundesministerium für Gesundheit sowie die Bundesregierung in ihrem "Ratgeber Demenz".

Alzheimer-Kranke folgen oft ihrer eigenen Logik und sind vernünftigen Argumenten nicht zugänglich. Hier heißt es ruhig bleiben und kühlen Kopf bewahren! Streiten hilft da nicht weiter und sorgt nur für miese Stimmung. Nehmen Sie Gefühlsschwankungen und Aggressionen nicht persönlich. Diese sind Teil der Krankheit - keine direkten Angriffe.

Seien Sie geduldig bei der Kommunikation. Es hilft, deutlich und langsam zu sprechen - und in kurzen, einfachen Sätzen. Wiederholen Sie Gesagtes, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Information bei ihrem Gegenüber nicht sofort angekommen ist.

Wenn die sprachliche Verständigung immer schwieriger wird - etwa wenn Menschen mit Alzheimer im fortgeschrittenen Stadium grundlos schreien - helfen oft auch Berührungen oder Gesten weiter.

Denke Sie aber auch an sich, wenn Ihnen die Situation über den Kopf wächst. Und nutzen Sie gegebenenfalls Angebote der Krankenkasse, wie die Verhinderungspflege.

Was für viele Senioren generell gilt, gilt ganz besonders auch für Alzheimer-Patienten. Also, keine losen Teppiche als Stolperfallen und keine unbeaufsichtigten Elektrogeräte wie Herd oder Bügeleisen. Zimmer und Flure sollten gut beleuchtet sein. Bei nächtlichen Toilettengängen kann ein Nachtlicht im Flur sinnvoll sein. Ein Nachtlicht am Bett gibt Orientierung, wenn der Alzheimer-Kranke nachts aufwacht.

Hilfreich zur zeitlichen Orientierung sind auch große Uhren oder ein Kalender mit dem täglichen Datum. Mehr Infos zur Raumgestaltung und zur Möblierung gibt es hier.

Wenn Ihr Angehöriger die Wohnung ohne Aufsicht verlässt, kann ein Armband oder eine Kette mit Name und Adresse hilfreich sein.