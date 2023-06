In den frühen Morgenstunden wurde am Freitag die neue Bahnbrücke in Serrig (Landkreis Trier-Saarburg) eingeschoben. Fünf Jahre Vorbereitung waren für das Großprojekt notwendig. Nun konnte die alte Brücke abgebaut und die neue Brücke an Ort und Stelle manövriert werden - alles innerhalb von vier Tagen. Bei einer 600 Tonnen schweren Last ist das eine Herausforderung für alle Beteiligten.