Gladiators Trier lösen Trainerfrage - Eintracht sucht weiter

Fast zeitgleich haben die Gladiators und Regionalligist Eintracht Trier ihre Trainer entlassen. Während die Eintracht weiter sucht, haben die Basketballer schon einen Nachfolger.

Jermaine Bucknor wird neuer Cheftrainer bei den Gladiators Trier. Das hat der Verein am Mittwochabend mitgeteilt. Zunächst soll er bis Ende der Saison das Team betreuen. Damit löst er Pascal Henrichs ab. Er war Anfang März nach einer deutlichen Niederlage gegen die PS Karlsruhe Lions beurlaubt worden.

Der Kanadier Jermaine Bucknor lief schon als Spieler für Triers Basketballer auf. Jetzt ist er Cheftrainer. Gladiators Trier

Jermaine Bucknor stand bereits zwei Tage danach an der Seitenlinie und gewann mit dem Team am Wochenende 97:48 gegen Schwenningen. Das erste Spiel unter Bucknors Leitung war gleichzeitig der höchster Sieg in der Gladiators-Geschichte, teilte der Verein mit.

Bucknor gehöre seit fast zwei Jahren zum Trainerstab. Kaum jemand kenne den Club und die Mannschaft so gut wie er, so die Verantwortlichen. "Das Saisonziel – die Qualifikation für die Playoffs – bleibt bestehen und wir sind optimistisch, dass wir das auch erreichen werden", sagte Geschäftsführer Achim Schmitz. Die Leitung sei überzeugt, dass Bucknor dem Team dafür entscheidende Impulse geben könne. Es ist erste Stelle des Kanadiers auf dieser Position.

Schon als Spieler für die Gladiators im Einsatz

Als Spieler in Trier war Jermaine Bucknor absoluter Publikumsliebling bei den Trierer Basketballern. Von 2012 bis 2015 spielte er für Trier in der 1. Liga. Später dann nochmal von 2017 bis 2021 in der 2. Liga. In der vergangenen Spielzeit wurde er Co-Trainer.

Noch keine Entscheidung bei Eintracht Trier

Fußball-Regionalliagist Eintracht Trier ist weiterhin auf Trainersuche. Nach dem missglückten Start nach der Winterpause mit einer 2:6 Niederlage gegen Haiger beurlaubte der Verein Trainer Josef Cinar.

Im Sommer war Cinar noch der gefeierte Aufstiegsheld. Doch eine Klasse höher lief es nie richtig rund.

Da war die Welt noch in Ordnung. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga sagte Josef Cinar: "Das ist ein Erfolg für die Ewigkeit". Neun Monate später hat ihn der Verein entlassen. IMAGO Jan Huebner

Die Eintracht steht nach 21 Spieltagen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Acht Punkte fehlen derzeit auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz. Gerade mal drei Siege holte das Team in der aktuellen Spielzeit.

A-Jugend-Bundesliga Trainer als Interims-Trainer der Eintracht

Wie Eintracht Trier nach einer Vorstandssitzung mitteilte, wird vorübergehend Jan Stoffels das Training der Regionalliga-Mannschaft übernehmen. Er ist auch Trainer der A-Junioren Bundesligamannschaft der Eintracht.

Nach Angaben des Vereins soll Stoffels so lange bleiben, bis ein neuer Cheftrainer gefunden wurde.