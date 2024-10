Zug bei Namborn entgleist - Bahnstrecke gesperrt

per Mail teilen

Ein Regionalexpress mit 200 Fahrgästen ist bei Namborn im Saarland nahe der Grenze zu Rheinland-Pfalz entgleist. Die Bahnstrecke zwischen Türkismühle und St. Wendel ist gesperrt.

Der Regionalexpress (RE) des privaten Bahnunternehmens vlexx, der von Saarbrücken nach Frankfurt am Main unterwegs war, ist am Dienstagabend gegen 17:30 Uhr in Höhe Namborn im Landkreis St. Wendel entgleist. Grund dafür war nach Angaben der Bundespolizei Geröll auf der Strecke.

Zugführer leicht verletzt

Der Zugführer sei dabei leicht verletzt worden. Er habe Schürfwunden erlitten. Im Zug befanden sich nach Angaben von vlexx rund 200 Fahrgäste. Sie seien unverletzt. Die Passagiere hätten Glück im Unglück gehabt, sagte eine Bahnsprecherin. Der Zug sei nach der Entgleisung nach links in Richtung Nachbargleis und nicht nach rechts in Richtung Abhang weggerutscht.

Am Abend konnten die Fahrgäste mit einem Zug auf dem Gegengleis nach Türkismühle gebracht werden.

Der RE 3 war in Richtung Frankfurt unterwegs. Warum der Felsbrocken sowie Erdmassen und Geröll von einem Hang in der Nähe der Gleise abgerutscht waren, stand zunächst nicht fest.

Bahnstrecke bis Mittwochmorgen gesperrt

Die Bahnstrecke wurde zunächst bis Mittwochmorgen (3:00 Uhr) gesperrt. Es kommt deshalb zu Ausfällen bei den Linien RE 3 und RB 73. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist laut vlexx eingerichtet.

Nach Angaben von vlexx fahren zwischen St. Wendel und Neubrücke (Nahe) Ersatzbusse. Die Züge der Linie RE 3 aus Richtung Frankfurt und Mainz fahren nur bis Türkismühle. Züge der Linie RB 73 fahren nur zwischen Saarbrücken und St. Wendel.