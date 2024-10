Großer Tag für das "Trierer Nationalgetränk": Heute werden die UNESCO-Urkunden für immaterielles Kulturerbe verliehen. Ausgezeichnet wird auch der Viez aus der Region Trier.

Vor drei Jahren hatte die Trierer Viezbruderschaft bei der Landesregierung beantragt, den Viez auf die nationale Kulturerbe-Liste zu setzen. Im März kam der Bescheid der Deutschen UNESCO Kommission, dass der Viez immaterielles Kulturerbe ist.

Wie der Vorsitzende der Viezbruderschaft, Axel Christmann, dem SWR mitteilte, wird eine Delegation aus Trier heute an der Veranstaltung in Schloss Biebrich in Wiesbaden dabei sein. Neben dem Viez erhalten fünf weitere Kulturformen die begehrte Urkunde - darunter die Technokultur in Berlin und die als Hessenstickerei bekannte Schwälmer Weißstickerei.

Der Apfelwein Viez Das typische Trinkgefäß für den Viez: Ein "Viezporz" aus Keramik. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Birgit Reichert Viez ist an Mosel und Saar weit verbreitet. Das alkoholhaltige Getränk hat eine spannende Entwicklung hinter sich: Im 19. Jahrhundert entwickelte es sich vom Arme-Leute-Getränk zum "Nationalgetränk der Trierer". Er wird traditionell in einem speziell dafür geschaffenen Trinkgefäß, dem Porz, getrunken.

Viez ist ein ganz besonderer Saft.

Viezbruder Axel Christmann schwärmt regelrecht von dem regionalen Getränk: "Viez ist ein ganz besonderer Saft, in seinem Ursprung und in seinem Herstellungsverfahren."

Seit der offiziellen Eintragung im März gebe es einen kleinen Hype um den Viez. "Gäste und Touristen sind neugierig und wollen den Viez kosten, um selbst herauszufinden, was es damit auf sich hat."

Häckseln, Pressen und dann auf die Gärung warten: In vielen Orten in der Region Trier ist das Viezkeltern Tradition. SWR

UNESCO würdigt Kulturgut Viez

Zum immateriellen Kulturerbe zählt Wissen und Können unter anderem aus den Bereichen Handwerkstechniken und Feste. Die UNESCO hatte die Aufnahme des Apfelweins damit begründet, dass der Anbau des Obstes die Biodiversität und das Bild der Kulturlandschaft im moselfränkischen Sprachraum präge.