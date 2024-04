Video: Unterwegs zu Naturdenkmälern in Eifel und Hunsrück

per Mail teilen

Lust auf einen besonderen Ausflug zum Start der Wandersaison? SWR-Reporter Martin Schmitt stellt drei Orte vor, die einmalig in der Region Trier sind.

Naturdenkmäler liegen oft an beliebten Wanderwegen und sind daher zu Fuß sehr gut erreichbar. SWR-Reporter Martin Schmitt besichtigt den "Berger Wacken" im Hunsrück, die alte Dorflinde in Niederraden im Eifelkreis Bitburg-Prüm und den Dreimühlen-Wasserfall in der Vulkaneifel.