Am Mittwoch war in der Trier-Galerie großer Bahnhof. Fast 100 Menschen kamen zum Casting. Gewonnen hat ein junger Mann aus Trier.

Manchmal ist einfach ein Quäntchen Glück dabei. So auch für Victor Natus, der zufällig in seiner Heimat Trier war, als er vom Casting im Einkaufszentrum erfuhr. Denn er wohnt mittlerweile in Hamburg. Viele Interessenten haben am Mittwoch vorgesprochen, alle hatten die Hoffnung auf die Entdeckung für eine Rolle in einem Film.

Wie Victor Natus im SWR-Interview erzählt, war er erstmal perplex, als der Produzent ihn nach dem Casting anrief und sagte: "Wir brauchen Deinen Reisepass." Denn schon im Januar soll es nach Baltimore gehen, zu den Dreharbeiten. Dort soll er in einem Abenteuerfilm einen deutschen Kunsthändler spielen.

Victor Natus freut sich riesig. Er hat eine Schauspielausbildung, die er in New York absolviert hat. Dort hat er Theater gespielt. Er war aber auch schon in deutschen Filmproduktionen wie "Und ihr schaut zu" oder in der Serie K11 zu sehen.