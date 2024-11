Aus Trier auf die große Leinwand

Victor Natus ist einer von drei glücklichen Casting-Gewinnern, die eine Rolle für einen Hollywood-Film ergattert haben. Der Hamburger war eigentlich nur zufällig in Trier.

Bei einem Casting in der Trier-Galerie am Mittwochnachmittag haben Hunderte ihr schauspielerisches Talent unter Beweis gestellt. Doch nur drei Nachwuchsschauspieler wurden für kleine Rollen in dem Film von Regisseur Chris Maier und Produzenten Vincent de Paul auserwählt. Schon im Januar sollen die Dreharbeiten in Baltimore in den USA beginnen. Wie Victor Natus das Casting erlebt hat, erzählt er hier.