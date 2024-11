3,2,1 – Action! Nie war die Chance größer, als Laie eine Rolle in einem Hollywood-Film zu bekommen. Bei einem Casting in Trier haben am Mittwoch Hunderte ihr Glück versucht.

Im ersten Obergeschoss der Trier-Galerie ist an diesem Mittwochnachmittag jede Menge los. Etwa hundert Menschen stehen dicht gedrängt in einer Schlange. Vor ihr ist eine Art Filmset aufgebaut. Roter Untergrund, blaue Leinwand, Scheinwerfer und viele Kameras.

Dort, zwischen Eiscafé und Klamottenläden, steht Hollywood-Schauspieler Vincent de Paul im eleganten dunkelblauen Anzug und mit strahlendem Lächeln. Sein Name dürfte nicht jedem so bekannt sein, wie die von Schauspielkollegen wie Brad Pitt, George Clooney oder Hugh Jackman. In der Branche hat er sich dennoch einen Namen gemacht.

US-Schauspieler hat sich in Trier verliebt

Der Emmy-Gewinner hat in Filmen wie Hairspray oder zahlreichen Serien wie House of Cards, The Blacklist oder The Bay mitgespielt. Doch der Amerikaner steht nicht nur vor der Kamera, sondern arbeitet auch als Produzent. Und genau diese Arbeit bringt ihn an diesem grauen Novembertag auch nach Trier.

Hollywood-Schauspieler Vincent de Paul (links) und TV-Produzent Chris Maier hoffen in Trier neue Schauspiel-Talente zu finden. SWR

"Für mich ist Trier so wunderbar, weil es kulturell so wichtig ist. Ihr habt eine der ältesten römischen Städte, ihr habt diese schöne Porta Nigra. Diese römische Architektur ist so schön zu sehen."

Ich bin froh, Trier zu besuchen und hoffe, hier ein Talent zu finden, das Kunst und Kultur liebt.

Ein Talent aus der Region Trier

Er selbst habe italienische Vorfahren, für ihn sei der Besuch in Trier wie ein Nach-Hause-Kommen gewesen. Das historische Ambiente der Stadt passe außerdem gut zu seinem neuen Film. "Trier hat etwas Einzigartiges, was Du sonst nirgendwo findest. Und ich bin froh, Trier zu besuchen und hoffe, hier ein Talent zu finden, das Kunst und Kultur liebt."

Denn sein neustes Werk "Ring of Ekiben" handelt von einem Professor, der schon seit seiner Kindheit nach einem mysteriösen Ring sucht , mit dem er durch die Zeit reisen kann.

Evan Woodard Acting Reel - Ring of Ekiben

Rolle eines deutschen Kunsthändlers

Das historische Abenteuer ist angelehnt an Blockbuster wie "Indiana Jones" und "Der verlorene Schatz der Tempelritter", erzählt TV-Produzent Chris Maier, der mit in der Casting-Jury sitzt. Bei dem Casting in der Moselstadt sollen nun Nachwuchs-Schauspieler für zwei kleinere Rollen und eine größere Rolle mit Sprechanteil gefunden werden.

Bei der Rolle mit Sprechanteil handelt es sich um die Figur eines deutschen Kunsthändlers. Deshalb hat die Jury auch ein ganz klares Bild im Kopf: "Es muss auf jeden Fall jemand sein, der typisch deutsch aussieht. Er muss nicht blond sein und blaue Augen haben, sondern kann auch dunkelhaarig sein. Aber er muss eben typisch deutsch aussehen und am besten Englisch mit deutschem Akzent sprechen." Falls eine Frau die Jury überzeugt, könne aus dem Kunsthändler übrigens auch schnell eine Kunsthändlerin werden, sagt Maier.

Hollywood-Star Vincent de Paul sucht die Nähe des Publikums und der Casting-Teilnehmer. SWR

Dem Hollywood-Star ganz nah

Bevor es mit dem eigentlichen Casting losging, schüttelte Vincent de Paul erstmal ein paar Hände. Immer wieder betonte er, wie froh er sei, dass die Leute gekommen seien und dass er -wenn möglich- jeden kennenlernen will. Das Publikum, bestehend aus überwiegend jungen Frauen, hing förmlich an den Lippen des US-Schauspielers als er schließlich noch ein paar Ratschläge erteilte. So sollten sie bei ihrem Vorsprechen nicht schauspielern, sondern Emotionen zeigen.

Die Erwartungen und Vorerfahrungen der Anwesenden gingen stellenweise deutlich auseinander. Von Berufs-Schauspielern über Hobby-Darsteller bis hin zu absoluten Laien war alles vertreten. Die Anreisezeit war ebenso unterschiedlich. Die Nachwuchs-Stars kamen nicht nur aus der Region Trier, sondern sind auch aus dem Saarland, Koblenz oder sogar Berlin angereist.

Improvisationstalent beim Casting gefragt

Um ein Gefühl für das Talent der Teilnehmer zu bekommen, war im Casting vor allem Improvisationstalent gefragt. So mussten sie am Telefon einen Kunsthändler spielen, der ein wertvolles Kunstobjekt gefunden hat.

Wer dabei besonders heraussticht und die Jury von seinem schauspielerischen Talent überzeugt, schafft den Sprung von Trier auf die große Hollywood-Leinwand. Denn bereits im Januar geht es für die drei Auserwählten zu den Dreharbeiten nach Baltimore in die USA .

Das ist die große Chance den ersten Fuß nach Hollywood zu setzen.

Filmdreh in berühmter Location

Die Location, in der dort die Szene des Kunsthändlers gedreht wird, ist nach Angaben des Filmproduzenten übrigens keine Unbekannte. Schließlich habe dort bereits Brad Pitt für eine Szene des Films 12 Monkeys vor der Kamera gestanden. Wer bis dorthin kommt, wandelt also auf Spuren großer Schauspieler. "Das ist die große Chance den ersten Fuß nach Hollywood zu setzen", sagt TV-Produzent Chris Maier.

Ob Vincent de Paul für seinen neuen Film die passende Besetzung gefunden hat, soll am 4. Dezember feststehen. Der Film "Ring of Ekebin", in dem er übrigens auch selbst mitspielt, soll noch vor Weihnachten 2025 Premiere in einem Kino in den USA feiern. Anschließend soll er auf Streaming-Plattformen zu sehen sein.