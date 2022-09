Starkregen und Sturm sorgen in der Region Trier für Schäden

Wegen der starken Regenfälle und Gewitter in der Nacht ist es in Teilen in der Region Trier zu Schäden gekommen. Laut Polizei war die Feuerwehr mehrfach im Einsatz.

Der Deutsche Wetterdienst hatte in den vergangenen Tagen immer wieder vor starken Regenfällen in ganz Rheinland-Pfalz, so auch in der Region Trier, gewarnt. Abgedeckte Dächer und überflutete Straßen In Büchenbeuren im Hunsrück wurden nach Angaben der Polizei und der Feuerwehr durch zwei starke Windböhen die Dächer von zwei Wohnhäusern teilweise abgedeckt. Durch herabfallende Ziegel sei außerdem ein Auto beschädigt worden. Verletzt worden sei niemand. Zwischen Hinzerath und Beuren wurde durch den Starkregen eine Straße überflutet. Diese sei zwischenzeitig gesperrt gewesen. An der Wiltinger Kupp blockierte ein Erdrutsch die Straße zwischen Wiltingen und Konz. Schlamm blockiert eine Kreisstraße bei Konz - der Starkregen löste Erde und Geröll. Winkler TV An der Mosel stürzten zwischen Horath und Piesport Bäume auf die Kreisstraße. Außerdem stand in Holzerath im Hochwald ein Feuerwehgerätehaus unter Wasser. Gestern Nachmittag ist es bei Prüm in der Eifel durch starken Regen zu einigen Überflutungen gekommen. Die Polizei sagte, in Bleialf und Jünkerath seien einige Straßen und einzelne Keller überschwemmt worden. Keine weitere Warnmeldungen des Deutschen Wetterdienstes für Region Trier Der Deutsche Wetterdienst warnt derzeit für die Region Trier nicht vor weiteren Unwettern. In anderen Regionen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, wie beispielsweise rund um Mannheim und Ludwigshafen besteht demnach Warnstufe zwei.