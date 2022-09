Dauerregen und Gewitter in RLP - Bahnverkehr zeitweise gestört

Der kräftige Regen hat am Mittwoch in Rheinland-Pfalz teils Straßen und Unterführungen überschwemmt, auch der Bahnverkehr war betroffen. Und vorerst bleibt es nass.

Auf der Bahnstrecke Mainz-Koblenz wurden nach Angaben eines Sprechers Gleise unterspült. Der Regionalverkehr war bei Bingen bis in den späten Mittwochabend unterbrochen. Züge des Fernverkehrs wurden umgeleitet und verspäteten sich. Inzwischen gab die Bahn Entwarnung. Die Schäden seien behoben, sagte eine Sprecherin der Bahn auf SWR-Anfrage. Die Züge in Richtung Koblenz führen wieder normal, die in Richtung Mainz müssten zwischen Ingelheim und Uhlerborn langsamer fahren. Wie lange diese Beeinträchtigung noch anhalte, sei derzeit unklar.

++Beendet++ Unwetterschäden zw. Koblenz Hbf und Mainz Hbf behoben. Bis sich der Bahnverkehr wieder normalisiert hat muss noch mit #Folgeverspätungen und kurzfristigen #Fahrtausfällen gerechnet werden. https://t.co/Uwc0QLRuPc

In Ingelheim in Rheinhessen sind am Mittwochnachmittag einige Unterführungen überschwemmt worden. Auch Landstraßen zwischen den umliegenden Ortschaften seien zum Teil überflutet, teilte die Polizei mit. Von Personen- oder Sachschäden habe man noch keine Kenntnis. Binnen einer Stunde seien in Mainz und im Kreis Mainz-Bingen knapp 100 Notrufe eingegangen.

Erdrutsch blockiert Kreisstraße bei Konz

Im Kreis Trier-Saarburg kam es infolge des Starkregens am Mittwochabend zu einem Erdrutsch. Geröll und Schlamm stürzten aus den Weinbergen herunter und blockieren die Kreisstraße 133 zwischen Konz und Wiltingen. Die Strecke bleibt voraussichtlich bis Donnerstag gesperrt, da erst Bagger anrücken müssen.

Schlamm blockiert eine Kreisstraße bei Konz - der Starkregen löste Erde und Geröll. Winkler TV

Auch bei Prüm in der Eifel ist es durch starken Regen zu einigen Überflutungen gekommen. Die Polizei sagte, in den nördlicher gelegenen Orten Bleialf und Jünkerath seien einige Straßen und einzelne Keller überschwemmt worden.

Sturm deckt Hausdächer im Hunsrück ab

In Büchenbeuren im Rhein-Hunsrück-Kreis haben starke Windböen zwei Wohnhäuser beschädigt. Der Sturm habe das Dach eines alten Bauernhauses zur Hälfte abgedeckt, teilte die Polizei Simmern auf SWR-Anfrage mit. Von einem weiteren Haus seien etliche Ziegel gestürzt. Dadurch sei auch ein Auto beschädigt worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Laut der Integrierten Leitstelle in Bad Kreuznach waren unter anderem Feuerwehren aus Kirchberg und anderen Ortschaften bis in den Abend mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Abgedecktes Dach in Büchenbeuren Sebastian Schmitt

Es wird herbstlich

Am Donnerstag zieht der Regen am Vormittag ab und es ist dann stark bewölkt. Im Tagesverlauf gibt es aber noch einzelne Schauer. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 21, in Hochlagen bis 16 Grad. Es weht ein mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Freitag ist es laut DWD wechselnd bewölkt und verbreitet niederschlagsfrei.

Es wird deutlich kühler

Der Freitag wird dann der Vorhersage zufolge wechselnd bewölkt mit örtlichen Schauern, einzelne kurze Gewitter mit Graupel können auch dabei sein. Insgesamt wird es kühler.

Und für das Wochenende erwartet der DWD weiterhin herbstliches Wetter mit Schauern, kurzen Gewittern und teils böigem Wind. Die Höchstwerte am Samstag bewegen sich nur noch zwischen 14 und 17 Grad.