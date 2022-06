Unbekannte haben heute in Jünkerath einen Gullydeckel ausgehoben und in eine angrenzende Hecke geworfen. Nach Angaben der Polizei wäre dadurch ein Radfahrer beinahe gestürzt. Bereits in der vergangenen Nacht hatten bislang unbekannte Täter auch in Morbach vor dem Friedhofseingang einen Gullydeckel ausgehoben und die Hecken geworfen. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die etwas beobachtet haben.